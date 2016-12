15 grudnia 2016 firma Kreditech oficjalnie poinformowała o kolejnym inwestorze, którym jest Rakuten, Inc. Nie jest to pierwsza inwestycja Rakutena w sektor usług internetowych, firma wywodząca się z Japonii ma już w swoim portfolio kilka podmiotów z branży FinTech.

Inwestując w Kreditech, Rakuten dołączył tym samym do grupy inwestorów, w której znajdują się między innymi takie podmioty jak J.C. Flowers czy World Bank’s International Finance Corporation. Michael Piechalak z Funduszu FinTech Rakuten-a dołącza również do zarządu firmy Kreditech jako obserwator.

Więcej informacji można znaleźć na stronie kreditech.com w oficjalnym biurze prasowym spółki.

O Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE: 4755) jest jedną z wiodących na świecie firm która dostarcza usługi internetowe, oferując szeroką gamę usług dla konsumentów i przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem e-handlu, finansów i treści cyfrowej. Od 2012 roku, Rakuten zaliczany jest do grona “20 najbardziej innowacyjnych firm", według rankingu przygotowywanego corocznie przez magazyn Forbes. Rakuten rozwija się na całym świecie, obecnie działa na terenie Azji, Europy, obu Ameryk i Oceanii. Rakuten z siedzibą w Tokio założony został w roku 1997, zatrudnia ponad 13.000 pracowników na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://global.rakuten.com/corp

O Kreditech

Założona w 2012 roku niemiecka Grupa Kreditech posiada tempo przychodu na poziomie 55 mln dolarów, zatrudnia ponad 300 specjalistów z 40 krajów, a spółki zależne Kreditechu działają w pięciu krajach (Polsce, Hiszpanii, Czechach, Rosji i Meksyku). Kreditech oferuje produkty od pożyczek i mikropożyczek do bardziej złożonych usług finansowych, takich jak karty przedpłacone czy PFM (narzędzie do zarządzania finansami osobistymi). Grupa Kreditech korzysta z technologii Big Data i złożonych algorytmów, w oparciu o misję budowania cyfrowego banku dla osób nieposiadających zdolności kredytowej na całym świecie. Grupa Kreditech jest podzielona na dwie części: „Kredi” oznacza spółki zależne świadczące usługi finansowe, które dostarczają pożyczki dla osób prywatnych. Druga część - „tech” - to zlokalizowana w Hamburgu firma technologiczna - Kreditech Holding - rozwijająca technologię bankową i świadcząca usługi wspierające. Technologia Kreditechu pozwala dostawcom usług finansowych na gromadzenie, identyfikację, ocenę oraz wypłatę środków pieniężnych Klientom w kilka sekund. Zautomatyzowany proces w połączeniu z samodoskonalącymi się algorytmami, zapewniają szybką i wygodną obsługę Klienta przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i ryzyka.